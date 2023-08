Hindi Video Gallery

Pm Modi Speech Loksabha Live On Rahul Gandhi And Congress

Modi ने ऐसी बात सुनाई की पूरा विपक्ष भाग खड़ा हुआ ! PM Modi in Lok Sabha । Watch Video

Lok Sabha में No Confidence Motion पर चर्चा के दौरान PM Modi ने Congress और Opposition को जमकर घेरा. Rahul Gandhi के किए एक-एक सवाल का चुन-चुन कर जवाब दिया.

PM Modi on Rahul Gandhi: Lok Sabha में No Confidence Motion पर चर्चा के दौरान PM Modi ने Congress और Opposition को जमकर घेरा. Rahul Gandhi के किए एक-एक सवाल का चुन-चुन कर जवाब दिया. PM Modi ने जब विपक्ष पर निशाना साधना शुरू किया तो Congress समेत Opposition के कई सदस्यों ने Parliament से Walk Out कर दिया. Watch PM Modi Lok Sabha Speech.

