PM Modi UP Election 2022 UP Visit Schedule: 19-21 नवंबर तक यूपी में रहेंगे पीएम मोदी. 19 नवंबर को बुंदेलखंड के महोबा और झाँसी के दौरे पर पीएम मोदी. 19 नवंबर दोपहर 2:15 बजे महोबा पहुँचेंगे पीएम मोदी. 2,655 करोड़ की लागत के अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और जनसभा को भी संबोधित करेंगे. बुंदेलखंड की कई सिंचाई से जुड़ी परियोजना का उद्घाटन और अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी. अर्जुन सहायक परियोजना पर 2009 से काम चल रहा है, इस परियोजना के पूरे होने से बुंदेलखंड की सिंचाई की समस्या दूर होगी. 245 किलोमीटर नई नहरों का निर्माण भी हुआ है. अर्जुन सहायक परियोजना महोबा, हमीरपुर, बाँदा के किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा. 59485 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा. इस परियोजना से महोबा ज़िले में 200 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होगा. (PM Modi UP Election 2022 UP Visit Schedule) 19 नवंबर को दोपहर 3:45 बजे महोबा से झाँसी के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी. 19 नवंबर को पीएम मोदी शाम 4:45 बजे झाँसी पहुँचेंगे. झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौक़े पर झाँसी क़िले में मौजूद रहेंगे पीएम मोदी. झाँसी के क़िले में लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे पीएम मोदी. झाँसी में पीएम मोदी क़िले मैदान में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी डिफ़ेंस कॉरिडोर भारत डायनमिक्स के मिसाइल तकनीक से संबंधित उपकरणों की यूनिट का शिलान्यास करेंगे, 400 करोड़ की लागत से बन रहा है. झाँसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे. 600 MW के गरौंठा सोलर प्लांट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी. अटल एकता झाँसी पार्क का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी. पीएम मोदी स्वेदश निर्मित रक्षा उत्पाद और उपकरणों को देश को समर्पित करेंगे. पीएम मोदी भारतीय वायु सेना को (लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर) लड़ाकू विमान भी झाँसी से सौपेंगे. झाँसी में पीएम मोदी देर शाम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगेAlso Read - UP Elections 2022: पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से Exclusive इंटरव्यू | वीडियो देखें

