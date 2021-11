PM Narendra Modi ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptourrency) के भविष्य को लेकर एक अहम बात कही. उन्होंने भारत में हो रहे डिजिटल रेवलूशन और प्रौद्योगिकी विकास के बारे में बताया. उन्होंने कहा की सभी देशों को यह ध्यान में रखना होगा और कुछ नियम बनाने होंगे ताकी यह गलत हाथों में न पड़े और न ही इसका कोई गलत इस्तेमाल कर सके इससे हमारी यूवा पीढ़ी पर गलत असर नहीं पड़ेगा. पीएम मोदी जी ने कहा की आज कल डिजिटल हमारे बीच सब कुछ बदल रहा है. डिजिटल युग ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज सब को बदल दिया है. डिजिटल युग अंतरराष्ट्रीय Competition, शक्ति और नेतृत्व को नया आकार दे रहा है. उन्होंने यह भी कहा की ‘संघर्ष और जोखिम उठाते हुए हमने समुद्र से लेकर साइबर और स्पेस तक काम किया है और हम इनका सम्मान करते हैं.पीएम मोदी जी ने ‘India’s Technology: Evolution and Revolution’ पर भी बात की और कहा टेक और डेटा इस युग के दो नए हथियार है. पीएम मोदी जी ने भारत में हो रहे बदलावों के बारे में भी बताया की हम अपने मुश्किलों से भरे अतीत से आने वाले भविष्य में जा रहे हैं. हम दुनिया का सबसे बड़ा Public Information Infrastructure स्थापित कर रहे हैं जिसके तहत. हम आपने वाले समय में 6,00,000 गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ रहे है जिससे उनका विकास जल्दी हो सके. हमने टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को Cowin and Aarogya Setu से जोड़ा और करीब 1.1 billion से भी अधिक खुराक लोगों तक पहुंचाई. हमने पेमेंट आसान बनाने के लिए UPI बनाया और लोगों को उससे जोड़ा. इस वक़्त भारत में 80 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और 750 million लोगों के पास Smartphone है. दुनिया भर में भारत उन देशों में से एक है जो सस्ता डेटा उपलभ्द करवाता हैं. डिजिटल तकनीक के जरिए हम one nation, one card से लोगों को जोड़ रहे हैं इससे लोग देश में कही भी उसका लाभ ले सकेंगे. इसके जरिए हम लोगों को सस्ती और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाएंगे. भारत के पास स्टार्ट-अप के किए सबसे बड़ा eco -System बनाया जा रहा है. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया बदलाव आने वाला है. भारत के उद्योग, सेवा और कृषि क्षेत्र डिजिटल बदलाव से गुजर रहा है. मोदी जी ने यह भी कहा की हम डिजिटल तकनीक का उपयोग करके लोगों के जीवन को बदल रहे हैं.