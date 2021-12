Pollution Free Places in India For Your Winter Getaway: भारत के कई शहर प्रदूषण का सामना कर रहे हैं, (most polluted cities in India) जिसका असर वहां रहने वाले लोगों पर हो रहा है. ऐसे में जब बात छुट्टियों में बाहर जाने की आती है तो लोग ऐसी जगहों का चुनाव कर रहे हैं जहां की हवा शुद्ध हो. (pollution free cities in India) हम आपको Video में भारत की ऐसी ही पांच जगहों (where to travel in winters) के बारे में बता रहे हैं जहां की हवा सबसे शुद्ध है, आप इन शहरों (Aizwal, Coimbatore, Amravati, Vishakhapatnam) में अपनी सर्दी की छुट्टियां बिता सकते हैं. Watch Video.Also Read - Delhi NCR Weather Forecast: दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगी ठंड, प्रदूषण का स्तर बेहद खराब