Mudra Yojana: केंद्र सरकार ने छोटे कारोबार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है. इसके तहत लोगों को अपना शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है. ( small business govt loan scheme) Also Read - Amazon: भारतीय विक्रेताओं ने अमेज़ॅन के लिए किया 3-बिलियन डॉलर का निर्यात

कौन ले सकता है मुद्रा योजना के तहत लोन (Central govt scheme)?

अगर आप भी अपना कारोबार (small business) शुरू करने के लिए पूंजी की समस्या का सामना कर रहे है कारोबार आगे बढ़ाना चाहते, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं अपने सपने को साकार कर सकते हैं. Also Read - World’s Richest List 2021: लगातार चौथी बार जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, मुकेश अंबानी भी लिस्ट में

3 तरह के मुद्रा योजना लोन (PM Mudra Yojana Loan)

शिशु लोन: शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक के लोन दिए जाते हैं.

किशोर लोन: किशोर लोन के तहत 50,000 से 5 लाख रुपये तक के लोन दिए जाते हैं.

तरुण लोन: तरुण लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के लोन दिए जाते हैं. Also Read - Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना से सँवारे बेटियों का भविष्य, ऐसे करें आवेदन

क्या हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभ (PMMY Scheme)?

मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है. इसके अलावा लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है. मुद्रा योजना में लोन चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

क्या है मुद्रा लोन पर ब्याज दरें (Mudra Loan Interest rate)?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं हैं. विभिन्न बैंक मुद्रा लोन के लिए अलग ब्याज दर वसूल सकते हैं. आम तौर पर न्यूनतम ब्याज दर 12% है.

स्टेप टू स्टेप – मुद्रा योजना के तहत लोन (How to apply for Mudra Loan)

• वेबसाइट पर विजिट कर लोन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें: http://www.mudra.org.in/

• शिशु लोन के लिए फॉर्म अलग है, जबकि तरुण और किशोर लोन के लिए फॉर्म एक ही है.

• लोन एप्लीकेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर, आधार नंबर, नाम, पता आदि की जानकारी दें.

• 2 पासपोर्ट फोटो लगाएं.

• फॉर्म भरने के बाद किसी भी सार्वजनिक या प्राइवेट बैंक में जाएं और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करें.

• बैंक का ब्रांच मैनेजर आपसे कामकाज से बारे में जानकारी लेता है. उस आधार पर आपको PMMY लोन मंजूर करता है.