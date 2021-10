प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने किया उद्घाटन. (पीएमओ ने कहा, “प्रधानमंत्री आत्मानिर्भर स्वस्थ भारत योजना (पीएमएएसबीवाई) देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक होगी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी।” प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का लक्ष्य पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिटिकल गैप को भरना है. Watch Video for more details on PMASBY.