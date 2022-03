Bollywood star acted in Hollywood: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) हॉलीवुड डेब्यू (Hollywood Debut) करने जा रही हैं. आलिया भट्ट वंडर वुमन फेम गेल गैडॉट (Gal Gadot) और जेमी डोर्नन (Jamie Dornan) के साथ नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में नजर आएंगी. आलिया भट्ट की इस वेब सीरीज का नाम ‘हार्ट ऑफ स्टोन’ (Heart Of Stone) है. टॉम हार्पर (Tom Harper) इस सीरीज को डायरेक्ट करेंगे. फिल्म एक जासूसी थ्रिलर हो सकती है. आलिया भट्ट के अलावा दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) जैसे तमाम एक्टर-एक्ट्रेस हैं जो पहले हॉलीवुड में काम कर चुके हैं. वीडियो में उन सभी एक्टर-एक्ट्रेस के बारे विस्तार से जानें.Also Read - Shakti Arora To Vikram Singh: इन पॉपुलर टीवी एक्टर्स ने किया था Naagin 6 में Rishabh के Role को Reject - Watch List