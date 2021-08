‘Jee Le Zaraa’: Priyanka Chopra, Alia Bhatt, Katrina Kaif will be seen in Farhan Akhtar’s Directed Movie:- बॉलीवुड की 3 बड़ी स्टार्स नज़र आएंगी एक साथ. डॉन 2 के बाद फरहान अख्तर फिर एक बार करने जा रहे हैं मूवी डायरेक्ट. फिल्म जी ले ज़रा का फर्स्ट लुक आउट हो चूका है और प्रियंका, अलिअ, कटरीना इसे अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड कर चुके हैं.(After Don 2, Farhan Akhtar is going to direct a movie once again. The first look of the film Jee Le Zara is out and Priyanka, Alia, Katrina have uploaded it on their social networking sites.) मूवी रोड ट्रिप पर है, और फर्स्ट लुक देख आपको मूवी ज़िन्दगी न मिलेगी दुबारा की याद आ सकती है.Also Read - Jeh? जानिये क्या है तैमूर के छोटे भाई का पूरा नाम, Kareena Kapoor Khan Revealed