It's all coming back to me : एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी एक्टिंग टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी काफी नाम कमाया है. देसी गर्ल ने हॉलीवुड में कई ऐसी बढ़िया फिल्में (Priyanka Chopra) की हैं जो बॉक्स ऑफिस पर खूब चली है. अब उनसे जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है. आपको बता दें, प्रियंका जल्द ही अपनी अगली हॉलीवुड फिल्म इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी (It's all coming back to me )में एक्टर सैम ह्यूगन (Sam Heughan) के साथ नज़र आने वाली हैं. प्रियंका ने इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज़ किया है जिसमें वे सैम ह्यूगन के साथ काफी रोमांटिक अंदाज़ में दिख रही हैं. इसी के साथ उन्होंने फिल्म की रिलीज़ डेट की भी घोषणा कर दी है. यह फिल्म 10 फरवरी 2023 को थिएटर में रिलीज़ होगी. इस वीडियो में प्रियंका की अपकमिंग फिल्म के बारे में जानिए और भी डिटेल में.