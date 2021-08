आपके शरीर के लिए कितना प्रोटीन आवश्यक है? How much Protein do we need to consume on a daily basis?: प्रोटीन एक पोषक तत्व है जो आपकी ऊर्जा को बढ़ावा देने (Protein for good health) और आपके रक्त में आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक है. यह एंटीबॉडी बनाने में भी मदद करता है जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ते हैं और सेल्स को स्वस्थ रखने और नए बनाने में मदद करते हैं. अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रोजाना सही मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना जरूरी है. प्रोटीन सेवन (Protein intake essential for your body) की मात्रा कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है जैसे एक्टिविटी लेवल, उम्र, मसल मास, फिसिक और ओवरऑल हेल्थ. तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमे कितना प्रोटीन अपने आहार में शामिल करना चाहिए ?, तो इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट मनीषा चोपड़ा प्रोटीन के महत्व और लाभों के बारे में (Importance and benefits of protein) बता रही हैं.वीडियो अभी देखें.Also Read - Yoga For Joint Pain in Hindi: क्या आपको जोड़ों के दर्द की शिकायत हैं? ये 4 योगासन आपको जोड़ों के दर्द से दिलाएंगे राहत