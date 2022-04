मयंक अग्रवाल की पंजाब किंग्स आज के इंडियन प्रीमियर लीग 2022 मैच (IPL match today) में वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में सोमवार, 25 अप्रैल 2022 को रवींद्र जडेजा की चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी. (Punjab Kings vs Chennai Super Kings, 38th Match) इस मैदान पर पिछले मैच में दोनों टीमों ने 200 से अधिक रन बनाए थे. पीबीकेएस बनाम सीएसके के बीच आईपीएल मैच (Punjab Kings vs Chennai Super Kings, 38th Match) के दौरान आज मुंबई में प्लेइंग 11, पूरी टीम स्क्वॉड, वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट और मौसम का पूर्वानुमान जानने के लिए वीडियो देखें.

Punjab Kings vs Chennai Super Kings Predicted Playing XIs:

मयंक अग्रवाल (c), शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा (wk), शाहरुख खान, कगिसो रबाडा, नाथन एलिस, राहुल चाहर, वैभव अरोड़ा, अर्शदीप सिंह.

रॉबिन उथप्पा, रुतुराज गायकवाड़, अंबाती रायुडू, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा (c), एमएस धोनी (wk), ड्वेन ब्रावो, ड्वेन प्रिटोरियस, मिशेल सेंटनर, महेश थीक्षाना, मुकेश चौधरी.