टोक्यो ओलंपिक: भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहले से ही शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और ओलंपिक पदक अपने नाम कर लिया है। भारत की पी वी सिंधु ने चीन की ही बिंग जिओ को हराकर टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल का कांस्य पदक जीता। ( PV Sindhu defeated He Bing Jiao of China to win the women's singles bronze medal at the Tokyo Olympics.) इतना ही नहीं सिंधु दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट भी बन गई हैं. पी वी सिंधु के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो जरूर देखें