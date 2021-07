Rahul And Disha Mehndi Pictures Viral On Social Media: राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और दिशा परमार (Disha Parmar) की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और दोनों ने अपने मेंहदी की रस्म में जमकर मस्ती की और इस दौरान कपल की कुछ कमाल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जो फैंस को बेहद पसंद आ रही हैं.Also Read - Rahul And Disha Mehndi: दिशा परमार के हाथों में रची राहुल वैद्य के नाम की मेहंदी, दिखा रोमांटिक अंदाज