फिल्म 'गॉडमदर' से अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस राइमा सेन सुपरनैचुरल क्राइम वेब सीरीज़ द लास्ट आवर में नज़र आ रही हैं. इस सीरीज में संजय कपूर लीड रोल में हैं. फिल्म इंडस्ट्री ने बीते कुछ समय में नेपोटिज्म पर खूब बहस हुई है. लोग स्टार्स के बच्चों को लगातार ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें बॉयकॉट की बात कर रहे हैं. ऐसे में अदाकारा राइमा सेन ने ताजा इंटरव्यू में नेपोटिज्म के मुद्दे पर चर्चा की है और बताया है कि स्टारकिड्स को एक-दो फिल्में आसानी से मिल जाती हैं लेकिन उसके बाद उन्हें खुद के दम पर ही काम मिलता है. राइमा ने अपनी वेब सीरीज को लेकर भी कई बातें बताई हैं.