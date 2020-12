मशहूर फिल्ममेकिंग जोड़ी राज और डीके ने सैयामी खेर और गुलशन देवैया के साथ अपनी आने वाली एंथोलॉजी फिल्म के बारे में खुलासा किया है. इस फिल्ममेकर जोड़ी ने Go Goa Gone 2, Stree 2, The Family Man 2, Special Ops 2, and Hunterrr 2 जैसी फिल्मों के बारे में भी बहुत कुछ रिवील किया. सैयामी और गुलशन की Unpaused को लेकर बहुत चर्चा भी हो रही है. बॉलीवुड फिल्म ‘मिर्ज्या’ से एक्ट्रेस सैयामी खेर ने बॉलीवुड डेब्यू किया था. कम ही लोग जानते होंगे कि सैयामी एक्टिंग में आने से पहले स्पोर्ट्सपर्सन थीं. Also Read - मिलिंद सोमन न्यूड फोटोशूट मामले में FIR पर इस एक्टर ने गोवा पुलिस पर कसा तंज, कही ये बात