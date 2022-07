Hit the first case: राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा की फिल्म हिट द फर्स्ट केस सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. Hit the first case 2020 में आई तेलुगू फिल्म Hit the first case का रीमेक है. sailesh kolanu ने ओरिजनल फिल्म डायरेक्ट की थी और ये उनकी पहली फिल्म थी. उन्होंने ही रीमेक को भी डायरेक्ट किया है. ऐसे में इसकी स्टार कास्ट ने फिल्म से जुड़ी कुछ खास चीजों पर बातें की हैं.Also Read - Fraud Alert: Rajkummar Rao के पैन कार्ड का हुआ गलत इस्तेमाल, एक्टर के नाम पर ठग ने ले लिया इतने रुपयों का लोन