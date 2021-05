Vivan Bhathena on playing Hanuman in Ramyug: डायरेक्‍टर कुणाल कोहली ‘रामायण’ की कहानी को अपने अंदाज में लेकर आ रहे हैं और Mx Player की वेब सीरीज ‘रामयुग’ का ट्रेलर हाल ही में आया है. हालांकि इस बार रामकथा वही है लेकिन इसका अंदाज काफी अलग नजर आ रहा है. यह वेब शो 6 मई 2021 से स्‍ट्रीम किया जाएगा. वहीं इस शो में हनुमान का किरदार निभा रहे एक्टर विवान भटेना ने खास इंटरव्यू में बताया है कि हनुमान का रोल कैसे मिला और उन्होंने शो के लिए कितनी मेहनत की है. ऐसे में चलिए देखते हैं विवान भटेना ने अपने किरदार के बारे में क्या खास बातें बताई हैं. Also Read - Amitabh Bachchan ने 'रामयुग' सीरीज में किया 'हनुमान चालीसा' का पाठ, सामने आया फर्स्ट लुक-VIDEO