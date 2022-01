Fresh On-screen pairing in Bollywood 2022 : नए साल के दस्तक देते ही बॉलीवुड में भी मचने वाला है हंगामा. जी हां ! इस साल हम बॉलीवुड में कुछ नई ऑन स्क्रीन जोड़ियों को देखने वाले हैं जो की (New Bollywood on-screen pairings of 2022)हमारा काफी मनोरंजन करने वाले हैं. रणबीर-आलिया से लेकर वरुण-कियारा आडवाणी तक, वीडियो में देखिए 2022 में आने साथ आने वाली(List of fresh Bollywood on-screen pairings 2022) नई ऑन स्क्रीन जोड़ियों की लिस्ट.Also Read - Deepika Padukone Birthday: 36 की हुईं Deepika Padukone, उनकी Net Worth Income जानकर उड़ जायेंगे आपके होश