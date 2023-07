Ranveer Singh Car Collection: Airport पर करोड़ों की कार में नजर आए Ranveer, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Hindi Video Gallery

Ranveer Singh Car Collection: Airport पर करोड़ों की कार में नजर आए Ranveer, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Ranveer Singh बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में गिने जाते हैं, हाल में अभिनेता मुंबई एयरपोर्ट पर करोड़ों की कार में स्पॉट हुए. इस कार की कीमत लगभग 3.45 करोड़ बताई जा रही है. ऑरेंज कलर की इस कार को देख फैंस काफी खुश हैं. रणवीर इन एनर्जी की तरह ही इस कार की एनर्जी काफी कूल लग रही है. रणवीर आज कल अपनी आने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रमोशन में बिजी हैं. इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट भी नजर आएंगी. Watch Video To Know More

