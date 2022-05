Ranveer Singh Open Up About Films And Pan India: अपने हर किरदार से दर्शकों के दिलो-दिमाग में अलग छवि बनाने वाले एक्टर जयेशभाई जोरदार का ट्रेलर जब से आया है हर किसी को ये बेहद पसंद आ रहा है. इस फिल्म में वह अपनी धाकड़ छवि से कुछ अलग नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह ने एक गुजराती शख्स की भूमिका निभाई है. इस फिल्म में कॉमेडी से साथ-साथ सोशल मैसेज भी दिया गया है, ये फिल्म 13 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. ऐसे में इस फिल्म को लेकर और अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर रणवीर सिंह ने खुलकर बातें की है. साथ ही उन्होंने बताया कि जिंदीग में वो किनके लिए जयेशभाई जोरदार बने हैं.Also Read - IPL 2022 में होगा समापन समारोह का तड़का, रणवीर सिंह-एआर रहमान जमाएंगे रंग