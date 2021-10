The Big Picture : पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्म दी हैं. अपने चार्मिंग लुक्स और इंट्रेंस एक्टिंग स्किल्स से सबका दिल जीतने वाले बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट (The Big Picture)एनर्जेक्टिक एक्टर्स रणवीर अब छोटे परदे की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं. कलर्स के आने वाले विजुअल क्विज शो The Big Picture को वो जल्द ही होस्ट करते(Color’s new quiz show) नज़र आएंगे. इस शो का प्रसारण कलर्स चैनल पर 16(Ranveer Singh’s tv debut) अक्टूबर से होगा और साथ ही साथ इसे Jio Tv और Voot पर भी किया जाएगा. आइए इस वीडियो में आपको इस अपकमिंग क्विज शो के बारे में और भी जानकारी देते हैं. वीडियो देखेंAlso Read - Video: आखिर क्यों कर रहे हैं ऋतिक रोशन समेत कई सितारे आर्यन खान का सपोर्ट, कंगना रनौत का रिएक्शन भी आया सामने