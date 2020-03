कोरोना वायरस का खौफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है. इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं. वहीं कोरोना का असर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है. कोरोना की वजह से 19 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की सभी शो की शूटिंग को रद्द कर दिया गया है. इसी बीच रश्मि देसाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो रश्मि देसाई का नागिन 4 के सेट का है. वीडियो में सेट पर एंट्री लेने से पहले रश्मि कोरोना वायरस का टेस्ट करवाती दिख रही हैं. ये टेस्ट करवाते समय देसाई के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल साफ देखने को मिल रही है. फैंस रश्मि देसाई के इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. हाल ही में रश्मि देसाई ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में रश्मि दुल्हन की लिबास में बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं. पहली फोटो शेयर कर रश्मि ने लिखा- मिसेस पारिख, तैयार हो चुकी हैं. दूसरी फोटो शेयर कर लिखा – Thank you so much for such a warm welcome and lovey wishes. रश्मि देसाई के किरदार को नागिन 4 में काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है. नागिन 4 में रश्मि देसाई शलाका के रूप में नजर आ रही हैं.