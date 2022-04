Rashami on Bonding with Tejasswi: बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) और रश्मि देसाई (Rashami Desai) को जमकर लड़ते हुए देखा जा चुका है. रश्मि देसाई ने कुछ समय पहले ही एकता कपूर (Ekta Kapoor) के शो ‘नागिन 6’ (Naagin 6) में एंट्री की है और वहां भी उन्हें लड़ते हुए देखा गया था. एक वेब पोर्टल से बातचीत के दौरान रश्मि देसाई ने बताया कि ‘नागिन 6’ के सेट पर काम करते-करते तेजस्वी प्रकाश और उनके बीच (Rashami Desai and Tejasswi Prakash) अच्छी दोस्ती हो गई है. रश्मि देसाई तेजस्वी की तारीफ करती दिखाई दी है. रश्मि देसाई बताती हैं कि तेजस्वी प्रकाश को बिग बॉस 15 में अच्छे से जानने का मौका नहीं मिला था. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रश्मि देसाई (Tejasswi Prakash and Rashami desai in Naagin 6) को तेजस्वी प्रकाश से ज्यादा फीस दी गई है. ये जानकर तेजस्वी प्रकाश मेकर्स से नाराज़ हो गई थीं. रश्मि और तेजस्वी के रिश्ते के बारे और भी विस्तार से वीडियो में जानें.Also Read - 'नागिन' तेजस्वी प्रकाश ने दिखाया अपना सबसे Hot अवतार, ब्रालेस तस्वीरें देखकर फैंस का सूखा गला