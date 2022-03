Rashmi Desai in silver outfit: टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई (Rashmi Desai) कई सालों से इंडस्ट्री पर राज़ कर रहीं हैं. रश्मि का बोल्ड अवतार हर किसी को उनका दीवाना बना देता है. रश्मि अक्सर इंस्टाग्राम अकाउंट (Rashmi Desai silver outfit) पर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की झलक दिखाती रहती हैं. फैंस भी उनके नए लुक की एक (rashmi desai naagin look) झलक पाने के लिए उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं. रश्मि देसाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस इस वीडियो में सिल्वर आउटफिट (rashmi desai spotted in Mumbai film city )पहने मुंबई के फिल्म सिटी में नज़र आईं हैं. रश्मि देसाई इस नागिन ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थीं. रश्मि देसाई का यह लुक वीडियो में देखें.Also Read - शनाया कपूर ने मनीष मल्होत्रा के लिए किया रैंप वॉक, लोगों ने कहा ‘डक वॉक’