कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi) में सीजन का 30वां मैच खेला जाना है. Video में जानिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB Virat Kohli) की संभावित टीम Playing 11s (RCB vs KKR playing 11), पिच रिपोर्ट, (RCB vs KKR Sheikh Zayed Stadium, pitch report) मौसम का हाल (RCB vs KKR Abu Dhabi Weather), मैच वेन्यू और मैच की डिटेल्स.