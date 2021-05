KKR vs RCB Playing 11 Tips, Pitch Report, Weather Report IPL 2021: कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में सीजन का 30वां मैच खेला जाना है. Also Read - वरुण चक्रवर्ती, संदीप वॉरियर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रद्द हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स-रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मैच

कोलकाता नाइट राइडर्स: करुण नायर, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), आंद्रे रसेल, पैट कमिंस, शाकिब अल हसन, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती, प्रिसिध कृष्णा.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली (कप्तान), रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, काइल जैमीसन, डैनियल सैम्स, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल.

वीडियो में जानिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB Virat Kohli) की संभावित टीम Playing 11s (RCB vs KKR playing 11), पिच रिपोर्ट, (RCB vs KKR Narendra Modi Stadium, Ahmedabad pitch report) मौसम का हाल (RCB vs KKR Ahmedabad Weather), मैच वेन्यू और मैच की डिटेल्स.