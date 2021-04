Punjab vs Bangalore Match Preview Video: आईपीएल (IPL 2021) के 26वें मुकाबले में शुक्रवार (PBKS vs RCB) को पंजाब किंग्‍स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore) से होना है. ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाएगा. अबतक पंजाब और बैंगलोर आईपीएल में कुल 26 बार आमने सामने आए हैं, जिसमें से 12 मैचों में बैंगलोर और 14 मुकाबलों में पंजाब को जीत मिली है. Also Read - पांचवीं हार के बाद बोले KKR के कप्तान मोर्गन- टीम के बड़े खिलाड़ियों को लेनी होगी जिम्मेदारी

वीडियो में जानिए पंजाब किंग्‍स (PBKS KL Rahul), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB Virat Kohli) की संभावित टीम Playing 11s (RCB vs PBKS playing 11), पिच रिपोर्ट, (RCB vs PBKS Narendra Modi Stadium, Ahmedabad pitch report) मौसम का हाल (RCB vs PBKS Ahmedabad Weather), मैच वेन्यू और मैच की डिटेल्स.