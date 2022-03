Realme 9 5G Series Launch: रियलमी (Realme) ने आज दो नए 5G फोन (realme 9 series) को लॉन्च किया है. Realme 9 5G SE में हाई रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, 5G प्रोसेसर (realme 9 5g price in india) और शानदार डिजाइन है. Realme 9 5G में SE 144Hz डिस्प्ले है. इस डिस्प्ले में पंच-होल डिजाइन भी है. गेमर्स इसे खूब पसंद करेंगे. साथ ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 चिपसेट मौजूद है. Realme 9 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 810 प्रोसेसर है. Realme 9 5G सीरीज के दोनों फोन में फास्ट-चार्जिंग (fast charging) तकनीक भी मौजूद है. इसके 4GB+64GB स्टोरेज (realme 9 5g first look) वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है और 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,499 रुपये है. Realme 9 5G फोन के बारे वीडियो में और भी विस्तार से जानें.Also Read - क्या आप भी Instagram का पासवर्ड भूल गए हैं? जानें Reset या Change का आसान तरीका-WATCH