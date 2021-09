Realme GT 5G Review : Realme ने हाल ही में Realme GT सीरीज को ग्लोबली लॉन्च किया है. स्नैपड्रेगन प्रॉसेसर 888, 6.43 इंच AMOLED डिस्प्ले, 65 W सुपरडार्ट(Realme GT 5G review) चार्जर और 64 मेगा पिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप जैसे फीचर्स के साथ आने वाला यह स्मार्टफोन काफी अफोर्डेबल प्राइस 40,000 में अवेलेबल है. बात अगर गेमिंग (Realme GT 5G worth buying or not)की को जाए तो यह फोन गेम खेलने के दौरान(Realme GT 5G features and specifications) लैग नही करता और ना ही हिट डाउन होता है. अगर आप एक मोबाइल गेमर हैं तो यह मोबाइल फोन आए लिए बेस्ट है. आइए इस रिव्यू वीडियो में आपको बताते हैं इसके और भी फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और क्या इस फोन को आपको खरीदना चाहिए या नहीं. वीडियो देखेंAlso Read - iPhone 13 Series: भारत में लांच होते ही भारी डिस्काउंट ! | Features, Pricing Revealed