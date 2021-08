Realme GT series launched in India : Realme ने अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme GT सिरीज़ इंडिया में लांच कर दिया है. इस सिरीज़ के तहत दो स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं जिनके नाम है Realme GT 5G और Realme GT मास्टर एडिशन. इन दोनो ही फोन्स के फीचर्स में ज्यादा अंतर नही है. इनमें में हाई फ्रेश रेट स्क्रीन, 12GB RAM, फास्ट चार्जिंग के लिए सुपरदार्ट चार्ज जैसी और भी कई बढ़िया और स्ट्राइकिंग फीचर्स होगें. इसकी के साथ साथ कंपनी ने अपना पहला लैपटॉप Realme बुक स्लिम भी लॉन्च किया है. तो चलिए इस विडियो में देखते हैं की इन नए लॉन्चेस में और क्या ख़ास बातें हैं.Also Read - Top 5 SUV Cars Under 10 lakhs in India: भारत में 10 लाख रुपये से कम बजट वाली एसयूवी कारें