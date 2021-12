Redmi Note 10S : रेडमी ने हाल ही में Redmi Note 10S के नए वेरिएंट को भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया. इस नए स्मार्टफोन में यूजर्स को 8GB रैम और 128GB स्टोरेज (Redmi Note 10S launched with new variant in India) ऑप्शन मिलेगा. Redmi Note 10S के दो वेरियंट्स को अलग अलग स्टोरेज ऑप्शन के साथ मई में लॉन्च किया जा चुका है. इस नए वेरिएंट में ख़ास फीचर्स जैसे बढ़िया स्टोरेज, 5,000 mAh बैटरी और क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेंगे और यह 3 दिसंबर(Key features of Redmi Note 10S) से(Redmi Note 10S price) एमेजॉन पर अवेलेबल होगा. इस नए स्मार्टफोन के और भी फीचर्स, स्पेक्स और कीमत जानने के लिए देखिए यह वीडियो.Also Read - Redmi Note 10S का नया वेरिएंट हुआ लॉन्च, जानिए कीमत कीमत से लेकर फीचर्स तक सबकुछ