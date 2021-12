Reliance Tv And Tablet launch : टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने हाल ही में भारत का सबसे बजट स्मार्टफोन JioPone Next को लॉन्च किया था. अब कंपनी जल्द ही अपना(Jio Smart tv launch in 2022) पहला स्मार्ट टीवी, जियो टीवी और जियो टैबलेट को करेगी लॉन्च. रिपोर्ट्स के अनुसार, रिलायंस जियो अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ते हुए 2022 में करेगा स्मार्ट टीवी और टैबलेट को लॉन्च जो की अवेलेबल होगा बेहद (Reliance Jio to launch Jio tv and Jio tablet) अफोर्डेबल कीमत पर. इन अपकमिंग गैजेट्स के फीचर्स और स्पेक्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए देखिए यह वीडियो.Also Read - Redmi Note 10S: 8GB RAM और 128GB स्टोरेज ऑप्शंस के साथ भारत में लॉन्च हुआ Redmi Note 10S का नया वेरिएंट, यहां जानें फीचर्स और कीमत | Watch