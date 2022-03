अक्सर लोग सेकंड हैंड (second hand car) कार खरीदते समय कुछ गलतियां करते हैं. जिसके बारे में हम आपको बताएंगे. सेकंड हैंड कार खरीदना (second hand car purchase) अच्छी बात है, लेकिन जब आप इसे खरीदते हैं तो कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखें. सेकंड हैंड कार खरीदते समय आप सबसे पहले टेस्ट ड्राइव करे. इससे आपको कार की कंडीशन (car bad condition) और फंक्शन के बारे में पता चलेगा. साथ ही, टेस्ट ड्राइव (second hand car test drive) करने से आपको यह भी पता चल जाता है कि सेलर ने जो कार का डिस्क्रिप्शन (second hand car description) दिया है वो सही है या नहीं. पुरानी कार (old car) का कोई भी सेलर अपनी कार को किसी न किसी वजह से बेच रहा होता है. उन कारणों में से एक कार की खराब परफॉर्मेंस या अन्य मुद्दे हो सकते हैं, जिन्हें वे आपसे छिपा सकते हैं. इस बारे और भी विस्तार से वीडियो में जानें.Also Read - खरीदनी है सेकेंड हैंड कार, इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगी मस्त डील