Public Review : इस साल यानी की 2021 में बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्में हुई रिलीज़. साथ ही OTT प्लेटफार्म पर भी हमें कई हिट वेब सिरीज़ देखने को मिली. इस बात का ध्यान रखते हुए (Public review on best films and web series of 2021)हमने जनता से पूछा इस साल (Janta Review on best films and web series of 2021) आई वेब सीरीज और फिल्म में से उनकी मोस्ट लव्ड और फेवरेट मूवी / वेब सिरीज़. साथ ही हमने उनसे य ह भी पूछा की वे 2022 में किस फिल्म या वेब सिरीज़ का कर रहे हैं जम कर इंतजार. वीडियो देखिए.