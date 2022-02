Richa Chadha And Pratik Gandhi exclusive: एक्टर्स रिचा चढ्ढा और प्रतीक गांधी जल्द नज़र आने वाले हैं अपनी अगामी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज The Great Indian Murder में जो की विकास स्वरूप की नॉवेल सिक्स सस्पेक्ट्स पर बेस्ड है. इस सिरीज़ में दोनो एक्टर्स मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे. इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका (Richa Chadha) है और दर्शकों को बेहद पसंद भी आ रहा है. India.com से ख़ास बातचीत में रिचा और प्रतीक ने अपनी सीरीज के बारे बात की. साथ ही रिचा ने रिवील किया की सेट पर (Pratik Gandhi) वे और प्रतीक फूड पार्टनर्स थे और एकबार प्रतीक ने उनके (Richa Chadha new series) लिए ढोकला और गुजराती उंधियू घर भिजवाया था. देखिए यह एक्सक्लूजिव इंटरव्यू.Also Read - क्या Vicky Kaushal को छोड़ Salman संग अपना पहला Valentine's Day मनायेंगी Katrina Kaif? वीडियो में जानिए सच