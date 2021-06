Richa Chadha Interview On Various Things: बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और उनका प्यार अली फजल के लिए हर कोई जानता है. ऋचा और अली साल 2020 में शादी करने वाले थे लेकिन कोरोना महामारी ने उनकी शादी पर ऐसा ग्रहण लगाया है कि अब लगभग एक साल बाद भी वो शादी नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि एक्ट्रेस ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में अगर सब ठीक होता है तो साल के अंत कर वो जरुर इस बारे में सोचेंगे वहीं फुकरे 3 को लेकर एक्ट्रेस ने कहा कि फिल्म की कास्टिंग काफी लंबी है और वो ऐसे समय पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे में शूटिंग चीजें सामन्य होने के बाद ही होंगी. ऐसे में चलिए देखते हैं एक्ट्रेस का पूरा इंटरव्यू. Also Read - Madam Chief Minister Controversy: Richa Chadha को गोली मारने, जीभ काटने की मिली धमकी, एक्ट्रेस ने झाड़ दिया