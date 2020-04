देश में कोरोनावायरस के गहरे संकट के कारण 21 दिन का लॉकडाउन जारी है. ऐसे में बॉलीवुड से लेकर टीवी सितारे घर में ही समय बिता रहे हैं. वहीं अजय देवगन के जन्मदिन पर रितेश और जेनेलिया ने एक फनी वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में रितेश देशमुख मज़े में बर्तन धो रहे हैं. वहीं जेनेलिया डिसूजा हाथ में बेलन लिए उनसे काम करवा रही हैं. वहीं इसके बैकग्राउंड में सॉन्ग मौका ‘मिलेगा तो हम बता देंगे’ चल रहा है. इस वीडियो को शेयर कर रितेश देशमुख ने लिखा: “हैपी बर्थडे अजय देवगन वीडियो के जरिए दोनों ने अजय देवगन को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है. अब सोशल मीडिया अब दोनों का ये वीडियो काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है. वर्क फ्रंट की बात करें तो रितेश देशमुख हाल ही में फिल्म ‘बागी 3’ में नज़र आए थे. इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए थे. इसके पहले वह ‘मरजावां’ और ‘हाउसफुल 4’ में नजर आए थे. ‘हाउसफुल 4’ में रितेश देशमुख के किरदार को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था. Also Read - Four More Shots Please Season 2 का ट्रेलर लांच, Kirti Kulhari बता रही हैं कैसी होगी यह वेब सीरिज