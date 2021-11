UP Elections 2022 latest news : यूपी चुनाव के लिए RLD और समाजवादी पार्टी ने कर दिया है अपना गठबंधन फाइनल जिसकी ऑफिशियल ऐलान भी जल्द होगा. आरएलडी (Samajwadi party and RLD union)अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ(UP vidhansabha Chunav2022) में लगभग 2 घंटे मुलाक़ात की और सीटों के(Latest news on RLD and samajwadi party alliance) बँटवारे पर बातचीत की. अखिलेश-जयंत की मुलाक़ात के बाद जयंत चौधरी ने मीटिंग की फ़ोटो ट्वीट कर लिखा कि “बढ़ते कदम”. इस ख़बर पर ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो देखिए.Also Read - UP Polls 2022: शिवपाल यादव ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, अखिलेश से मांगी इतनी सीटें..