Roti vs Bread for Weight Loss आज कल रोटी के बजाए लोग ब्रेड खाना काफी पसंद करते हैं. लेकिन कभी आपने सोचा है की सेहत के लिए रोटी बेहतर होता है या ब्रेड? वजन कम करने की बात हो या सेहत की ,दोनों में आखिर क्या खाना चाहिए. जैसे रोटी में यीस्ट नहीं होता है जबकि ब्रेड में यीस्ट की मात्रा होती है. यीस्ट शरीर को डिहाइड्रेट करता है और पाचन क्रिया में मुश्किलें पैदा करता करता है. इस वीडियो में देखिए वजन घटाने के लिए ब्रेड बेहतर है या रोटी.

Written By: Amit Kumar