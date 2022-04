Zee Disclaimer: Confidentiality / Proprietary Note: This communication is confidential /proprietary and is intended for use only by the addressee. Zee Media Corporation Ltd. accepts no responsibility for any mistransmission of, orinterference with, this communication

अजय देवगन द्वारा निर्देशित और निर्मित फिल्म ‘रनवे 34’ सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. बता दें कि अमिताभ बच्चन, रकुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, आकांक्षा सिंह और अंगिरा धर अभिनीत यह फिल्म. 29 अप्रैल, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसे में फिल्म की स्टार कास्ट इसका जमकर प्रमोशन कर रही है. ऐसे में हमारे रिर्पोटर के साथ खास बातचीत के दौरान अजय ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने 6 साल के बाद ‘रनवे 34’ के जरिए फिर निर्देशन में उतर रहे हैं. Also Read - 70 साल पुराना हावड़ा ब्रिज गुटखा प्रेमियों की पीक से हो रहा कमजोर! IAS ऑफिसर ने शाहरुख-अजय-अमिताभ से मांगा जवाब