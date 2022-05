Russia-Ukraine War: 77 दिनों से जारी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खात्मा कब होगा यह शायद ही कोई जनता हो. इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन अभी युद्ध को और लंबा खींचना चाहते हैं. अमेरिका की नेशनल इंटेलीजेंस एजेंसी की निदेशक (US director of National Intelligence) एव्रिल हेनस ने इस बात का खुलासा किया है. हेनस ने US सीनेट को जानकारी दी है कि पुतिन यूक्रेन से आगे भी हमला करने का मंसूबा पाले हुए हैं. उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस की जो कार्रवाई जारी है उससे यह साफ पता चलता है कि रूस यूरोपीय देशों को भी बना सकता है निशान | Watch VideoAlso Read - Viral Videos में देखिए तूफान में भारत के तट पर पहुँच एक रहस्यमयी रथ, एक घर में मिले दर्जनों सांप, गाँव में दहशत, | Watch Video