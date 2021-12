Beyond The Star : बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान ख़ान जल्द नज़र आयेंगे अपनी आगामी डॉक्यूमेंट्री सीरीज Beyond The Star में. इस सिरीज़ में एक्टर की (Salman Khan’s upcoming documentary series) लाइफ जर्नी, करियर, बॉलीवुड में लोगों से उनका रिश्ता और उनसे जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सी को दिखाई जाएगी. यह सिरीज़ दबंग एक्टर के ऑफ कैमरा लाइफ(Beyond The Star) को दर्शाएगी. इस (Salman Khan latest updates) अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री पर और ज्यादा जानकारी पाने के लिए देखिए यह वीडियो.Also Read - Vicky-Katrina Wedding: विक्की-कैटरीना की शादी में शामिल नहीं होगा खान परिवार, बहन अर्पिता को नहीं मिला है न्योता