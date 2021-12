Salman and Genelia Viral Dance video : बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान ख़ान ने 27 दिसंबर को अपना 56वा बर्थडे सेलिब्रेट किया. उन्होंने अपना जन्मदिन अपने पनवेल के फॉर्महाउस में अपनी फैमिली और कुछ करीबी दोस्तों संग मनाया. कई दिग्गज बॉलीवुड हस्तियां ने उन्हें उनके जन्मदिन पर बधाइयां दीं (Salman and Genelia funny dance video goes viral) और शरीक भी हुए. इसी बीच एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर के उन्हें बधाईयां दी. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो सलमान ख़ान के साथ फनी डांस करती हुईं नजर आ रही हैं. और अब यह वीडियो हो (Salman Khan and Genelia D’souza viral dance video) रहा है इंटरनेट पर तेजी से वायरल. आप भी देखिएAlso Read - Shehnaaz Gill के पिता संथोक सिंह सुख पर हुआ जानलेवा हमला ! बाइक सवार हमलावरों ने की फायरिंग | Watch