Salman Khan drives an Auto rickshaw : बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान ख़ान ने हाल ही में अपने पनवेल फार्महाऊस में अपना 56 वा जन्मदिन मनाया. इसी बीच भाईजान का एक वीडियो(Salman Khan viral video driving auto) हो रहा है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल. इस वीडियो में सलमान ख़ान पनवेल में ऑटो चलाते हुए नज़र आ रहे हैं. उन्हें देखते ही आसपास उनके फैंस की भीड़ जम जाती हैं और और सब(Salman Khan in auto) उन्हे देखकर उत्साहित हो जाते हैं .आप भी देखिए सलमान का यह वीडियो.