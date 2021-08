Samsung Galaxy Z Fold 3 And Z Flip 3 Launched : सैमसंग ने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 2021 पर अपना(Z fold 3 and Z flip 3) नेक्स्ट जेनरेशन फोल्डेबल फोन, सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 3 और सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 3 (next generation foldable phones)लॉन्च किया है. इस फोन की यूनिक विशेषताएं जैसे इसका फोल्डबेल होना फ्लेक्सिबल डिस्प्ले देखकर आप दंग रह जाएंगे. आइए जानते हैं इसके और भी नए फीचर्स और अपग्रेड्स के बारे में इस विडियो में.Also Read - Xiaomi MI Mix 4: Snapdragon 888+ प्रोसेसर और अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा के साथ लॉन्च हुआ Xiaomi MI Mix 4 | जानिए प्राइस, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन