Sangeeta Bijlani To Harnaaz Kaur These Stars Slays At The Red Carpet Of Miss Diva Universe Watch Video

Sangeeta Bijlani से लेकर Harnaaz kaur तक, Miss Diva Universe के Grand Finale पर पहुंचे ये स्टार्स

Miss Diva Universe 2023: श्वेता शारदा ने मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का टाइटल हासिल किया है. अब श्वेता शारदा 72वें मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रेज़ेंट करेंगी. बीती शाम ग्रान फिनाले पर कई स्टार्स नजर आये जैसे पूर्व मिस यूनिवर्स रह चुकी हरनाज़ कौर संधू से लेकर संगीता बिजलानी तक, सभी स्टार्स ने मिस डीवा यूनिवर्स के रेड कारपेट पर चार चाँद लगा दिया. Watch video to know more details.

