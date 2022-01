Aamir Ali-Sanjeeda Shaikh divorce : टीवी की मोस्ट पॉपुलर और एडॉरेबल जोड़ी संजीदा शेख और आमिर अली ने अपनी 9 साल की शादी पर लगा दिया है पूर्णविराम. जी हां ! दोनो(Reason behind Aamir Ali and Sanjeeda Shaikh’s divorce) ने अपने रास्ते अलग करते हुए ले लिया है तलाक. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनो पिछले 9 महीने से अलग रह रहे थे. हालांकि कपल का इस ख़बर (Sanjeeda Shaikh and Aamir Ali divorce news)पर अबतक कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है. तलक के बाद उनकी बेटी की कस्टडी संजीदा को दी गई है. इस वीडियो में इस खबर के बारे में जानिए और भी डिटेल में.Also Read - Aamir Ali-Sanjeeda Shaikh Divorced: शादी के नौ साल बाद आमिर-संजीदा हुए अलग, एक्ट्रेस को मिली बेटी की कस्टडी