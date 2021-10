Sardar Udham News : विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह हाल ही में एमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है. यह फिल्म फ्रीडम फाइटर सरदार उधम सिंह की लाइफ पर आधारित है. दर्शकों (Sardar Udham Out of Oscar Race)द्वारा इस फिल्म को काफी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है. विकी की इंटेंस एक्टिंग और फिल्म की स्टोरीलाइन को लोगों ने खूब सराहा है. सिर्फ यही नहीं रिपॉट्स के मुताबिक यह(Sardar Udham latest news and updates) फिल्म ऑस्कर की रेस में भी शामिल हुई थी लेकिन इसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जूरी ने ऑस्कर की एंट्री से कर दिया है बाहर. क्या है पूरी ख़बर जानिए इस वीडियो में.Also Read - Oops Moment: भरे इवेंट में Sonam Kapoor की शर्ट के खुल गए सारे बटन, फिर साड़ी में फंसा पैर और...