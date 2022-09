Scooty under Rs 50000: अगर आप भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां हम आपको 50 हजार रुपये से कम कीमत में आने वाले कुछ खास स्कूटर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जोकि आपमें लिए काफी किफायती साबित हो सकते हैं, आइये जानते हैं.Also Read - जियो-बीपी की शानदार पहल, 13 शहरों में Nexus Malls में लगेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन

Ampere V48 Electric Scooter: Ampere V48 स्कूटर सिंगल चार्ज में अधिकतम 60 किलोमीटर तक ही चलाया जा सकता है. इसकी कीमत ex-showroom में लगभग 39,990 रुपये से शुरू होती है.

Hero Electric Flash LX : Hero Electric Flash स्कूटर सिंगल चार्ज में स्कूटर को 50Km तक चलाया जा सकता है. इसकी ex-showroom कीमत मात्र 46,640 रुपये है.

Evolet Derby: Evolet Derby स्कूटर सिंगल चार्ज में स्कूटर को 50Km तक चलाया जा सकता है. इसकी ex-showroom कीमत मात्र 49,124 रुपये है.

Ampere Reo Plus New Electric Scooter: Ampere Reo स्कूटर सिंगल चार्ज में स्कूटर को 65Km तक चलाया जा सकता है. Ampere Reo Plus New के Lead Acid बैटरी वेरिएंट की ex-showroom कीमत मात्र 45,520 रुपये है.

Lohia Oma Star Electric Scooter: Lohia Electric Scooter स्कूटर सिंगल चार्ज में स्कूटर को 60Km तक चलाया जा सकता है. इसकी ex-showroom कीमत 41,444 रुपये से शुरू होती है.

Written by : Keshav Mishra