Republic Day Parade 2022, Security Arrangements: भारत अपना 73वाँ गणतंत्र दिवस (73rd Republic Day Parade) मनाने जा रहा है. आतंकियों (Terrorist) की किसी भी साजिश को नाकाम करने और सुरक्षा (Security) को चाक-चौबंध करने के लिए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के साथ-साथ केन्द्रीय सुरक्षा बलों (Central Armed Forces) की 65 कंपनियों को तैनात किया गया है. 300 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं. होटल, लॉज से लेकर रेलवे स्टेशनों (Railway Station), बस अड्डों समेत चप्पे-चप्पे पर बारीकी से नजर रखी जा रही है. दिल्ली से सटी सीमाओं (Delhi Borders) पर कड़ी निगरानी है और सीमाओं पर ड्रोन (Drone) से निगहबानी की जा रही है. (Watch Video To Know More) Also Read - Republic Day parade में शामिल होने वालों के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस, इन नियमों का करना होगा पालन